Procon de MS e escola de governo têm novos diretores

O Governo do Estado formalizou, nessa segunda-feira (4), a troca de liderança do Procon-MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor) e da Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul). Assume o cargo de secretário executivo do Procon o psicólogo e mestre em educação, Antônio José Angelo Motti. E no comando da Escolagov assume Ana Paula Martins.

Nilza Emy Yamasaki estava à frente do Procon desde o dia 8 de março e deixa o cargo antes de completar seis meses. Angelo Motti, que será o novo secretário executivo do órgão, comentou sobre sua missão dentro do governo de MS.

“Sem dúvida, é um desafio extraordinário assumir esta missão, no Governo do Estado. Hoje, temos uma Secretaria Executiva e temos a determinação de promover uma política eficiente de defesa ao consumidor, para ampliarmos nossa atuação em todo Estado. Iremos trabalhar de forma proativa, buscando, inclusive, a prevenção, para reduzir a ocorrência da violação dos direitos dos cidadãos, por estabelecer parcerias e diálogo com a iniciativa privada, mobilizando para que eles sejam agentes de proteção e promoção dos direitos dos consumidores. Temos um desafio educativo pela frente, até de conscientização da própria sociedade”, descreveu Motti.

Servidor público há 40 anos, Motti desempenhava a função de diretor-presidente da Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul desde agosto de 2021. É formado em psicologia pela UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), com pós-graduação em psicologia social e mestrado em educação pela UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Escolagov

Ana Paula Martins assume comando da Escolagov, que já estava na Escolagov (Fundação Escola de Governo de Mato Grosso do Sul) e assume como diretora-presidente. Ela é advogada, pós-graduada em gestão pública, controle externo da administração pública e penal e processo penal. “Estou muito feliz e entusiasmada com a nova missão. São mais de 20 anos de experiência na administração pública, por isso me sinto preparada para assumir este novo desafio. A Escolagov tem a missão de promover a capacitação e o desenvolvimento do servidor público e promover ações voltadas para a melhoria da gestão pública, o que vai ao encontro do modelo de gestão e governança, do atual governo. Como entusiasta da capacitação e do ensino, vou me empenhar ao máximo para corresponder à confiança e oportunidade que me foi dada”, afirmou Ana Paula.

