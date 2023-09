Municípios de MS são atingidos por tempestade

As fortes chuvas seguidas por intensas rajadas de vento no interior do estado causaram grandes estragos como a derrubada de árvores, de torres de transmissão, destelhamento de casas e queda de energia. As cidades de Naviraí, Caarapó, Dourado e Jardim foram atingidas pelo vendaval. Em Amambaí as chuvas foram tão intensas que chegou até a cair granizo.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Laguna Carapã foi a cidade que registrou rajadas de vento com maior velocidade, chegando a 109,1 km/h, seguido por Rio Brilhante com ventos a 107,6 km/h.

Em Amambaí, cidade a 340km da capital, a ventania atingiu 57,6 km/h, mas a tempestade trouxe uma chuva de granizo e muita destruição. O Corpo de Bombeiros e o Departamento de Trânsito e Transportes (Detrat) foram acionados na rua José Bonifácio, que fica nas proximidades do Parque da Cidade Muriama Mascarenhas, por conta de uma queda de árvore que interrompeu o fluxo do trânsito na via, interditando-a. Outros pontos da cidade também tiveram queda de árvores.

Já no cruzamento da rua Jacinto Basílio com a Moacir Pimentel a fiação elétrica foi derrubada pelo temporal. E na Rua dos Expedicionários, a fiação dos cabos de internet foi afetada. E na região Vila Cristina, uma casa foi destelhada pela ventania.

Em Naviraí, casas também foram destelhadas e a Defesa Civil foi acionada juntamente com o Núcleo de Habitação, Gerência de Assistência Social, Serviços Públicos e outros servidores, estão a campo atuando para reduzir os riscos e os danos sofridos pela população.

A equipe da Defesa Civil foi reforçada com servidores de vários setores da Prefeitura Municipal que estão atuando em vários pontos do município para fornecer materiais necessários para reparos emergenciais, além de prestar assistência e suporte necessários. E a prefeita da cidade, Rhaiza Matos, acompanhou a ação do grupo.

E em Caarapó, a forte ventania com ventos de 70,6 km/h derrubou árvores, e um carro que estava estacionado na rua XV de Novembro foi atingido e danificado pela queda de um galho.

No município de Jardim, cidade localizada a 265km de Campo Grande, o vendaval derrubou as estruturas das torres de transmissão de luz elétrica e deixou as cidades de Nioaque, Porto Murtinho, Guia Lopes, Jardim, Vista Alegre e Maracaju sem energia.

