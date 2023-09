Corpo de pescador que desapareceu no Rio Sucuriú é encontrado

Após dois dias de buscas, no Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, a 277 quilômetros de Campo Grande, o corpo de Uérbio Teixeira Santana, de 41 anos, conhecido como Chico, foi encontrado na manhã de hoje (5). Ele estava desaparecido após ser lançado do barco que pilotava ao colidir contra uma capivara.

Conforme informações do Portal BNC Notícias, a vítima retornava para casa em companhia de um amigo de 51 anos, quando próximo ao porto municipal para o desembarque, acabou colidindo contra uma capivara. Ambos foram lançados ao rio, mas apenas Ubério desapareceu no rio.

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram acionados. O corpo de Chico foi encontrado a 2km perto do local do acidente.

Acidente

Ubério pescava com o amigo na região conhecida como “alagado” quando retornavam ao porto municipal, colidiram contra uma capivara e os foram lançados no rio.

O amigo da vítima conseguiu se salvar, mas Ubério acabou desaparecendo nas águas do Rio Sucuriú.

