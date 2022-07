PROARMAS reúne mais de 50 mil pessoas na Esplanada dos Ministérios

Conservadores participaram neste sábado (9), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), do III Encontro Nacional Pela Liberdade, realizado pelo Movimento PROARMAS, que tem como presidente o pré-candidato a deputado federal por Mato Grosso do Sul, Marcos Pollon (PL).

Estavam presentes aproximadamente 50 mil pessoas com caravanas de diversas cidades do país inclusive de Três Lagoas e Campo Grande, marcando a presença de apoiadores do MS. Esteve presente também o deputado estadual do MS, João Henrique Catam (PL), que divulgou o evento através de suas redes sociais defendeu: “Um povo armado jamais será escravizado”, expôs seu ponto de vista.

O evento foi marcado pela presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), líderes do movimento PROARMAS, deputados, vereadores, membros de clubes de tiro e também o deputado federal Daniel Silveira (PTB/RJ), além da sociedade em geral. Muitas crianças participaram do ato com seus pais, tudo em clima familiar e descontraído.

“A gente trabalha arduamente para falar que não é sobre armas, é sobre liberdade. E aí fazemos um trabalho de articulação e produção de conteúdo o ano todo e dia 9/7 verificamos se as pessoas estão aprovando nosso trabalho e se estão entendendo o que estamos fazendo. E mais uma vez a gente se junta para lutar contra a lei mais terrível de armas, que é o Estatuto do Desarmamento”, explicou Marcos Pollon.

Já Eduardo Bolsonaro disse que luta para ter um país livre para os filhos. “O nosso compromisso não é com a vitória porque o futuro a Deus pertence e não tenho bola de cristal. Mas eu não quero daqui a 15 anos, se por ventura a gente voltar pra garra desses canalhas, olhar nos olhos dos nossos filhos sem condição de dizer pra ele que o pai dele fez tudo que era possível pra evitar que o país dele ficasse igual à Venezuela”.

O evento aconteceu todo dia 9 de julho, em alusão a Revolução Constitucionalista, que foi um movimento organizado pelo Partido Republicano Paulista (PRP), e que contou com apoio do Partido Democrático (PD) na oposição ao governo do presidente Getúlio Vargas com o objetivo de abordar as questões sociológicas e filosóficas que estão por trás das políticas de desarmamento e o que sustenta o direito de todo brasileiro ter acesso às armas de fogo. O direito a autodefesa, escolha e segurança são pilares de uma sociedade livre democrática e a missão do movimento é trazer de volta a liberdade.