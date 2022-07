Leilão da Sanesul tem caminhão com lance a partir de R$ 17 mil

São 144 lotes que podem ser arrematados, via Internet, até dia 18 de julho

Caminhões prontinhos para circular, com lances iniciais a partir de R$ 17 mil; motos cujos preços partem de R$ 1,5 mil e automóveis utilitários iniciando em R$ 9 mil. Essas são algumas das atrações de um total de 144 lotes que a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) coloca à venda através de leilão

. O pregão, já aberto e totalmente online (modalidade eletrônica, via Internet), se encerra no próximo dia 18 de julho às 15 horas (horário Brasília). Os interessados devem se cadastrar no portal da leiloeira – www.reginaaudeleiloes.com.br – e atender as exigências estipuladas no edital publicado no Diário Oficial/MS em 28 de junho de 2022 -.

Um dos conjuntos que mais chama atenção é o de caminhões. Alguns deles, inclusive, são equipados com estrutura completa para desobstrução de esgoto. É o caso, por exemplo, do lote 2, que traz um Ford Cargo 2422 modelo/ano 2007/2007, branco, com direito à documentação e prontinho para circular. Seu lance inicial foi fixado em R$ 70 mil.

As motos tomam boa parte dos lotes. São dezenas, com destaque para as Honda CG 125 Cargo e Suzuki EN 125 YES, cujos lances partem de R$ 1,5 mil (cada uma). O leilão traz ainda 13 reboques equipados com estrutura de desobstrução de esgoto com calores iniciais variando entre R$ 1,6 mil e R$ 3,8 mil, cada um.

O pregão também coloca à venda 70 veículos utilitários, sendo 30 GM Montana 1.4 (lances a partir de R$ 9 mil) e 40 veículos Fiat Strada 1.4. com (lances a partir de R$ 13,2 mil).

Os interessados em ver os veículos de perto, podem fazê-lo até 15.07.2022 (somente dias úteis) nos períodos das 8h30min às 11 horas e das 14 às 16 horas (horários MS). De todos os lotes, apenas um (número 4) se encontra em Três Lagoas (MS), na Rua Alfredo Justino, 1153. Os demais podem ser vistoriados pelos interessados no Pátio da Sanesul, na Rua Estrela do Sul, 300, Bairro Vilas Boas, em Campo Grande, MS.

Podem participar do leilão pessoas físicas e jurídicas de qualquer natureza, desde que instaladas ou domiciliadas em território brasileiro. As exceções devem ser conferidas no edital. Informações mais detalhadas podem ser obtidas pessoalmente com a equipe da leiloeira Regina Aude na Rua Jaboatão, 271, Bairro Silvia Regina (Campo Grande, MS) e nos fones 67-4042-1555 e 67-3363-7000.