Pró-armas de MS faz convocação para ajuda ao Rio Grande do Sul

Deputado Federal Marcos Pollon pede doações para o Instituto Harpia

Prejuízo de R$ 300 milhões, com milhares de desabrigados, e o registro, até o momento, de 90 mortos, 132 desaparecidos e 361 pessoas feridas, é o balanço do Rio Grande do Sul depois das fortes chuvas dos últimos dias. Triste realidade para 345 cidades gaúchas afetadas, que contam agora com a solidariedade do Brasil todo para o recomeço de famílias. Para ajudar a região, o Pró-armas está realizando uma campanha nacional de captação de donativos.

“É hora de mostrarmos união e nos solidarizarmos como os nossos amigos gaúchos, que passam por um momento difícil, em grande parte dos seus municípios. Por isso, pedimos doações para a unidade do Pró-armas de lá que está atuando em parceria ao Instituto Harpia Brasil nessa operação de apoio à população”, destaca o deputado federal Marcos Pollon, também fundador nacional da entidade voltada aos CACs (Colecionadores de Armas, Atiradores Esportivos e Caçadores).

Em uma postagem na sua rede social, o parlamentar sul-mato-grossense indicou também o contato do coordenador regional do Pró-armas no Rio Grande do Sul, Wagner Galhardão. Pelo telefone 051 98522-4707, é possível combinar a remessa de doações, como roupas, cobertores, produtos de limpeza, alimentos não perecíveis e até remédios. Para colaborar com as ações do Instituto Harpia Brasil no auxílio ao povo gaúcho, a chave PIX é 51161690000100.

Medida parlamentar

O gabinete de Marcos Pollon também tomou a iniciativa de protocolar um Projeto de Lei, para autorização de moratória de cinco anos para as dívidas de produtores rurais do Rio Grande do Sul. Dados da Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, estimam que, até o momento, o agronegócio do estado tenha sofrido um dano estrutural de R$ 71,4 milhões – o equivalente a sete vezes ao da indústria da região.

O PL 1534/24 teve protocolo já no dia 4 de maio, e também indica no seu teor que “os serviços públicos essenciais fornecidos aos produtores rurais, tais como água, energia elétrica e acesso à infraestrutura básica, serão mantidos sem interrupção durante o período de moratória”. A proposta de Pollon visa promover a justiça social e a equidade regional, contribuindo urgentemente para a recuperação e o fortalecimento do setor agrícola do Rio Grande do Sul, justifica o texto.

Missão Internacional

Assim como ocorreu em maio, quando cumpriu agenda no Parlamento Europeu, o deputado federal Marcos Pollon estará nos próximos dias em missão internacional. O destino, desta vez, é a capital norte-americana Washington D.C., onde terá junto da comitiva de congressistas brasileiros um reunião com políticos do Partido Republicano , a respeito da situação da democracia brasileira.

