Rubenio Marcelo lança livro com poesias inéditas nesta terça-feira

Além dos novos trabalhos, obra trará trabalhos publicados ao longo de sua carreira, em antologia poética.

“É preciso nutrir o segredo cristalino daquela palavra guardada no núcleo do nosso ser…”. Essas são palavras do poeta e escritor Rubenio Marcelo, que nesta terça-feira (7) lançará seu livro “Caminhos…100 Poemas Escolhidos”, no auditório da faculdade Insted, às 19h30. No início do evento, haverá apresentação musical aberta ao público, com repentes (um tipo de improviso cantado) de Ruberval Cunha e espetáculo do violinista Marcelo Fernandes, um dos principais nomes do vilão clássico contemporâneo.

Publicado pela editora Life, “Caminhos…100 poemas escolhidos” reúne textos da produção poética de Rubenio, e contará com publicações inéditas e poemas de obras anteriores, incluindo partes do livro “Vias do Infinito Ser”, indicado pela UFMS (Universidade Federal do Mato Grosso do Sul), como leitura obrigatória para os vestibulares.

“Caminhos é uma antologia poética [reunião de vários poemas diferentes em um único livro, que normalmente são selecionados individualmente pelo autor] minha que traz 100 poemas autorais, sendo 20 destes totalmente inéditos, e os demais poemas escolhidos de cindo dos meus livros mais recentes. Os poemas dos livros anteriores foram escolhidos pelo critério de identificação – na sua maioria – com o perfil estético e feição simbolista da minha obra, caracterizada no geral com rebentos da metalinguagem (o autodiscernimento do poema) e reflexões acerca da condição existencial, a essencialização e humanização do ser”, explicou Rubenio em entrevista exclusiva ao jornal O Estado.

Caminhos é uma amostra significativa textual contida em livros do autor (escolhidos do ano de 2007 à atualidade): sendo 20 poemas inéditos/atuais; 20 poemas do livro Vias do Infinito Ser (1ª ed., 2017; e 2ª ed. 2021); 20 poemas do livro Veleiros da Essência (de 2014); 20 poemas do livro Voo de Polens (2011); 10 poemas do livro Horizontes D’Versos (2009); e 10 poemas do livro Graal das Metáforas (2007). O livro tem prefácio da professora e ensaísta Ana Maria Bernardelli, apresentação da poeta e escritora Sylvia Cesco, e orelha/comentário da poeta Raquel Naveira, mestre em Comunicação e Letras. O livro teve recursos do FIC-MS (Fundo de Investimentos Culturais)

Criação

O poeta, em sua busca pela expressão autêntica, revela uma abordagem apaixonada e natural em relação a sua arte. Para ele, escrever transcende a mera produção de palavras em um papel: é uma forma de dar vida as vozes que habitam seu ser, dar forma às emoções e imagens mais profundas. Sua escrita é permeada pelo respeito à linguagem, onde o ritmo e a sonoridade das palavras desempenham um papel fundamental.

“No caso da criação de versos, exploro (nos meus poemas) temas ecléticos, especialmente a síntese da hermenêutica existencial, mas também o telúrico, o metalinguístico, a busca da linguagem do Ser. Para isto, geralmente embalo-me no ritmo do que escrevo, buscando o prazer nas palavras, ou no jogo (e sentido) delas. É preciso que o poema exale significante poesia, possua transbordante poeticidade, e explore a essência das palavras”, diz o autor.

Para Rubenio Marcelo, a linguagem não apenas reflete sua realidade, mas também a inventa, moldando e definindo seu universo poético de maneiras profundas e transformadoras. “Às vezes, num silêncio comigo, surge algo que desperta em mim uma emoção diferente, algo que transcende, que com certeza é o que denominamos de ‘fonte de inspiração’. Assim, me vêm ideias, palavras e versos e também inclinações musicais. Vezes, paro e anoto estes rebentos de criação. Contudo, como não sou defensor da inflexível e completa ‘inspiração’ (algo instantâneo, que já vem pronto), cultivo a prática da ‘transpiração’, isto é: lapido e trabalho razoavelmente o produto final da obra – às vezes, reescrevendo o texto se for preciso (balizando a sensibilidade emotiva e a razão) até que ele atinja o ponto poeticamente desejado”, expressou.

Para todos

Um dos destaques do novo livro, é a possibilidade de proporcionar uma leitura inclusiva: por meio de um QR Code, os leitores poderão acessar a publicação em formato de audiolivro. Também será disponibilizado no lançamento do livro, um intérprete de Libras, feito por Helga Pereira.

“A acessibilidade é fator deveras relevante e que todos nós não podemos descuidar. Assim, desde a apresentação deste meu projeto ao FIC-MS, a inclusão do Audiolivro nesta minha antologia poética estava definida – e assim se fez! – e ficou muito legal o recurso do Audiolivro (todo teor do livro, em fácil acesso, na voz límpida e profissional de Lígia Tristão Prieto / Estúdio Cigerza), tudo voltado para o avanço da acessibilidade e a efetiva democratização desta obra, vez que gera benefícios para todos, sem nenhum tipo de segregação”, enfatiza Rubenio.

Inspirações e novidades

Questionado sobre suas principais influências literárias, o autor cita grandes nomes da literatura como Fernando Pessoa e Carlos Drummond de Andrade. “Certa vez, o (hoje saudoso) poeta cearense Francisco Carvalho afirmou que ‘os grandes autores nos influenciam pela vida inteira’. As boas leituras podem servir de bases permanentes – assim também aconteceu comigo, sendo que com o decorrer do tempo delineei a minha individualidade literária. E são tantas estas ‘influências’: perenes iluminações de autores aos quais eu tive acesso. E tenho que mencionar, por exemplo, Drummond, João Cabral, Bandeira, Augusto dos Anjos, Gerardo Mello Mourão, Gullar, Patativa do Assaré. Ademais, como não mencionar também Pessoa, Camões, Florbela, Miguel Torga, Baudelaire (e tantos outros). Destaco também a prosa poética de Guimarães Rosa e José de Alencar”, mencionou.

Ainda este ano, na metade do segundo semestre, o poeta lançará a obra Almar Lusitano: Poemas Portugueses’ com ótica ensaística de Ana Maria Bernardelli, livro que é uma produção independente em parceria com Bernardelli, colega da ASL.

“Uma das atividades mais estimulantes e enriquecedoras da mente humana é, sem dúvidas, a literatura, a poesia. Através dos seus desígnios podem ser realizadas as transmissões daqueles valores que constituem o bem comum e a profunda identidade de um povo. A poesia permite a busca do conhecimento do nosso ser, num plano que difere do simples aspecto humano, conciliando os nossos valores em harmonia com os ditames da essência. Assim, que os leitores se sintonizem naturalmente com esta linguagem acessível e reflexiva do livro Caminhos…, visando também ao crescimento pessoal e autoconhecimento nesta caminhada de leveza e luz. Que eles retirem naturalmente desta leitura algo que lhes permita refletir e que os leitores sintonizem comigo harmônicos aromas de silêncio e liberdade”, finaliza.

O autor

Rubenio Marcelo é poeta, escritor, compositor, ensaísta, revisor e advogado. É membro efetivo da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na qual ocupa a Cadeira nº 35 e é o atual secretário-geral da diretoria. Autor de três CD’s e treze livros publicados (3 em coautorias), teve um dos seus livros de poemas mais recentes (Vias do Infinito Ser) indicado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul para os Vestibulares UFMS (e Passe) no triênio 2021/22/23 (referido livro foi lançado também com sucesso em Portugal, na Universidade de Aveiro). Rubenio foi Conselheiro Estadual de Cultura de MS. Detentor de premiações pela sua atuação literocultural, é um dos vencedores do tradicional concurso literário ‘Noite Nacional da Poesia’. É um dos autores homenageados no livro ‘Vozes da Literatura’ (FCMS), que também enfoca sua obra e biografia.

Serviço

O livro “Caminhos… 100 Poemas Escolhidos…”, obra literária aprovada pelo Fundo de Investimentos Culturais (FIC-MS), será lançado hoje (7), às 19h30, no Auditório da Faculdade Insted – antigo teatro da Mace – Rua 26 de Agosto nº 63, Centro.

Por Amanda Ferreira e Carolina Rampi

