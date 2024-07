Presidente nacional do PRTB é acusado de ter ligação com organização criminosa

Leonardo Avalanche, presidente nacional do PRTB também é o principal aliado político de Pablo Marçal

Nessa quarta-feira (10), o marqueteiro Michel Winter prestou depoimento à Polícia Civil acusando o presidente nacional do PRTB e principal aliado político de Pablo Marçal, Leonardo Avalanche de ter um suposto vínculo com o PCC.

O marqueteiro também relatou que o presidente ameaçou ele de morte em uma conversa que tiveram em uma reunião, no qual acusou Leonardo de ter vendido os 27 diretórios do PRTB, incluindo o de São Paulo, que teria sido negociado diretamente com Pablo Marçal, pré-candidato a prefeito de SP.

O depoimento foi registrado na 4ª Delegacia de Polícia de Minas Gerais, onde ele acrescentou que as provas originais foram deletadas por Avalanche após solicitar seus telefones celulares, mas que tem uma cópia das provas salvas em outro aparelho e irá apresentar aos policiais.

