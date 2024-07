Pré-candidata a vereadora, Neide Rodrigues defende aumento na representatividade da Mulher

Do movimento sindical e presidente do Sindicato dos Bancários eleita e reeleita (licenciada), Neide Rodrigues (PT), após muitos convites, aceitou o desafio de ser pré-candidata a vereadora na Capital pelo PT (Partido dos Trabalhadores).

A pré-candidata tem como principal bandeira a defesa das Mulheres e seus direitos. Para ela, o número de mulheres ocupando cargos políticos precisa ser ampliado. “Nós temos uma única vereadora em Campo Grande. É muito triste quando a gente se depara com essa situação, de saber que nós temos 29 vagas e temos uma única mulher ocupando o espaço. Então, me coloco à disposição para fazer essa defesa das mulheres, dos jovens, dos idosos, do esporte”, afirma Neide.

Já com a pré-campanha nas ruas, Neide tem percorrido os bairros da Capital, ouvindo as demandas da população para que assim, caso seja eleita, saiba exatamente, onde deverá atuar para ajudar. “Eu penso que tudo que você constrói junto, você tem mais possibilidade de ser cobrada e de realmente executá-las. Tenho um trabalho muito sério voltado para as mulheres, que é uma defesa que eu sempre fiz e que faço e que vou insistir nisso”, diz.

As principais propostas da pré-candidata, são voltadas para as áreas da saúde, do esporte, defesa da mulher, defesa dos idosos. Segundo a pré-candidata, as maiores queixas que tem ouvido da população são do atendimento na saúde pública. Faltam médicos, faltam remédios, entre outras reclamações. Para Neide, essa é uma área que precisa de melhorias urgentes.

“A saúde não espera. Os postos de saúde hoje não estão preparados para atender a população. Falta médico, o tempo de espera é muito grande, e a saúde não pode esperar, a saúde tem que ser precisa. Ninguém procura um posto, um hospital, porque está bem, porque está com dor de cabeça. Normalmente, quando procura é porque ela precisa ser atendida. Então, a fila de espera hoje é muito grande, são coisas que a gente pode discutir junto com os órgãos públicos para chegar a uma solução e verificar qual a dificuldade que está havendo, porque as pessoas têm que andar quilômetros e quilômetros, às vezes distantes da sua residência, sendo que ela tem um posto próximo, mas não atende pela política local do município que ela tem que abranger para a região. A gente precisa rediscutir isso”, defende.

A pré-candidata complementa, “a gente precisa ter esse olhar, e eu percebo que nós mulheres temos muito disso, esse olhar afetuoso, carinhoso, compromissado com as pessoas, com o ser humano, porque a gente vive isso dentro da nossa casa. Eu venho de uma família de oito irmãos, família muito pobre, meu pai morreu muito cedo, então a gente aprendeu a dar valor nas pessoas, de ter esse olhar. Então, pretendo cuidar muito dessa área da saúde, porque acho que tudo passa pela saúde”. A pré-candidata também alerta, que passou da hora da Capital ter um hospital municipal, que seja num lugar acessível para toda população.

Outra pauta que Neide pretende defender é a ampliação no número de vagas nas creches, discutir mudanças nos horários, pois muitas mães não conseguem chegar até 17h para pegar seus filhos, por conta do horário que trabalham. Defende, também, que as creches funcionem nas férias escolares. “Do que eu tenho ouvido hoje no meu caminhar, é que tem vários bairros que estão sem creche. São mães, são mulheres que trabalham fora, que precisam andar muito para conseguir uma vaga e precisam estar as 17h para buscar seu filho. Então, a gente precisa ter uma disposição de fazer uma política voltada para atender essas mães, para essas mulheres” pondera.

A pré-candidata destaca que investir no esporte é fundamental para melhorar a vida das pessoas.“É algo que eu sempre tive como princípio, de que o esporte faz bem para a saúde, para a mente, para você ocupar a mente dos jovens, principalmente, e as pessoas terem mais qualidade de vida. Então, eu tenho esse trabalho voltado para esse público, que eu quero continuar, e acho que é uma luta que eu vou fazer muito forte para que essas pessoas tenham, não só os jovens, mas toda a população, principalmente os idosos, que vão com o tempo, a gente vai perdendo disposição, a vontade, e essa disposição, essa vontade, a gente tem que fazer com que ele volte, com que ele se sinta vivo”.

Além disso, tem como prioridade, lutar pelos direitos dos idosos, que na sua visão, estão na sua maioria, abandonados pelo Poder Público. “Muitos idosos estão abandonados, eles, às vezes, não têm condições nenhuma de ter a disposição para ir ao mercado, para ir a um centro de convivência, para visitar um amigo, porque ele se sente excluído da sociedade, e não dá para a gente fazer política, não incluindo esses idosos nesse projeto. Então, eu tenho um olhar muito carinhoso, solidário a essas pessoas”, finaliza.

Por Daniela Lacerda

