Morador de rua é encontrado morto após madrugada mais fria do ano na Capital

Idoso de aproximadamente 60 anos e que vivia em situação de rua foi encontrado morto, na manhã deste sábado (13), no bairro das Moreninhas, em Campo Grande. A suspeita é que o homem tenha morrido de hipotermia.

De acordo com informações, a vítima costumava dormir aos fundos de uma oficina mecânica e, nesta manhã, quando o funcionário chegou por volta das 6h30, notou que o idoso continuava dormindo.

O homem fez o café, arrumou algumas coisas e a vítima continuava imóvel. Ao se aproximar e tentar chamar por ele, notou que o idoso estava sem sinais vitais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atestou o óbito do morador em situação de rua, que passou a noite dormindo ao relento. A madrugada deste sábado foi a mais fria do ano, com mínima de 9°C e sensação térmica próxima dos 5°C.

A Polícia Civil e a perícia também foram chamadas e devem investigar o caso. A causa da morte deve ser atestada após exame necroscópico no IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal)

