Presidente Lula retoma atividades e se prepara para ato do 8 de Janeiro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou ao trabalho no Palácio do Planalto nesta segunda-feira (6), após um período afastado para tratamento médico. Lula passou o mês de dezembro despachando do Palácio da Alvorada, sua residência oficial, e da Granja do Torto, enquanto se recuperava de uma cirurgia na cabeça após uma queda.

A principal pauta da semana é o ato de 8 de Janeiro, marcado para quarta-feira (8). O evento visa reunir membros do governo, do Supremo Tribunal Federal (STF) e lideranças do Congresso Nacional para marcar os dois anos da tentativa frustrada de golpe de Estado. Em 2021, defensores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e depredaram os prédios dos Três Poderes, em Brasília.

No mesmo dia, Lula participará da entrega do histórico relógio francês do século 17, trazido ao Brasil pelo Imperador Dom Pedro IV, que foi completamente restaurado. Segundo o Palácio do Planalto, outras 21 peças que foram destruídas durante a invasão de 2021 também serão devolvidas em condições originais. A cerimônia está prevista para começar às 9h30.

O evento também representa um teste importante para Lula neste início de 2025. O presidente busca apoio do Supremo Tribunal Federal para resolver o impasse em torno das emendas parlamentares. Essas emendas foram congeladas por ordem do ministro do STF Flávio Dino em dezembro, poucos dias antes da aprovação da lei orçamentária para 2025. A medida fez com que o Congresso adiasse a decisão sobre o tema para fevereiro.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais