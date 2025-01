IPTL aponta para aumento de 9,39% no acumulado da gasolina em 2024

Conforme a análise mais atual do IPTL (Índice de Preços Edenred Ticket Log), que compila a variação dos preços nas transações realizadas em postos de combustíveis, observou-se um aumento significativo nos preços médios dos combustíveis ao longo de 2024 no Brasil. O etanol, em particular, apresentou um aumento acumulado de 18,61% durante o ano.

No ano de 2024, o preço médio da gasolina foi de R$ 6,29 por litro, com um aumento de 9,39%. Já o etanol fechou o ano com uma cotação de R$ 4,27 por litro. O diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, afirmou que um dos motivos que levou à alta nos preços durante o ano passado foi a valorização do dólar no Brasil. “Além dos reajustes ao longo do ano, a alta nos combustíveis também foi provocada pela valorização do dólar em comparação ao real, principalmente nestas últimas semanas de 2024”.

Outros fatores também foram responsáveis pelo aumento além da inflação, afirma o diretor-geral. “Fatores de infraestrutura também afetam o preço final encontrado pelo consumidor nas bombas dos postos de abastecimento. É importante ressaltar que, apesar de o etanol ter apresentado uma variação significativa no decorrer do ano, o biocombustível ainda é mais viável financeiramente em boa parte do Brasil”.

O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 21 mil postos credenciados da Edenred Ticket Log, com uma estrutura de data science que consolida o comportamento de preços das transações nos postos, trazendo uma média para as pesquisas.

Gasolina e Diesel

A Petrobras, que é a principal produtora de combustível do Brasil, efetuou apenas um ajuste no preço de sua refinaria durante 2024, com um aumento de 7,12% ou R$ 0,15 por litro, no dia 8 de julho. A maior parte do aumento total verificado ao longo do ano está relacionada a movimentos do setor varejista e, em grande medida, ao encarecimento do etanol anidro, que compõe 27,5% da mistura final da gasolina vendida nas bombas.

Em relação ao etanol, em dezembro, o IPTL registrou um aumento acumulado de 3,85% para

o etanol comum e de 2,79% para o diesel S-10. Ao final do ano, esses combustíveis apresentaram preços médios de R$ 6,20 e R$6,27, respectivamente. A variação menor no preço do diesel em comparação à gasolina e ao etanol se deve ao fato de que não houve reajustes para esse combustível nas refinarias da Petrobras durante o ano.

Por João Buchara

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais