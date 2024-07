Lula busca aproximação com cantores sertanejos com intermediação de Jorge Kajuru

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em busca de uma aproximação com cantores sertanejos, uma iniciativa que tem sido mediada pelo senador Jorge Kajuru (PSB-GO). Mesmo ainda não havendo uma lista oficial dos cantores que participariam desse movimento de aproximação, o senador Kajuru já entrou em contato com integrantes do governo e recebeu sinal verde para avançar nas negociações.

Durante as eleições de 2022, diversos artistas sertanejos manifestaram publicamente seu apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Entre eles, destacam-se Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, e as duplas Chitãozinho e Xororó, Fernando e Sorocaba, e Bruno e Marrone. Esse apoio massivo gerou uma identificação do gênero musical com a base de Bolsonaro.

A tentativa de aproximação com os sertanejos faz parte de uma estratégia mais ampla de Lula para consolidar bases eleitorais em regiões onde o Partido dos Trabalhadores (PT) não tem uma presença tão forte, como é o caso de Goiás.

A iniciativa do presidente Lula de se aproximar dos sertanejos pode representar um importante movimento político para ampliar seu apoio em regiões chave do Brasil. Resta saber como essa estratégia será recebida tanto pelos artistas quanto pelos eleitores.

