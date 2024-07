Dólar sobe e vai a R$ 5,67 com falas de Lula no radar

O dólar voltou a operar em alta nesta terça-feira (2), e já encosta nos R$ 5,67, com investidores ainda repercutindo as mais recentes críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao BC (Banco Central do Brasil), em especial as dirigidas à presidência da instituição.

Em entrevista à Rádio Sociedade, em Salvador (BA), Lula disse que há um “jogo de interesse especulativo” contra o real e que a reação de alta da moeda americana após as críticas feitas por ele ao Banco Central e ao seu presidente, Roberto Campos Neto, “não têm explicação”.

Ainda ontem, Lula disse que o próximo presidente da instituição olhará para o Brasil “do jeito que ele é, e não do jeito que o sistema financeiro fala”. Após esses comentários, o dólar encerrou o dia vendido a R$ 5,6527, no maior patamar desde 10 de janeiro de 2022.

Mais tarde, durante a noite, Lula afirmou em discurso que que não tem que prestar contas a “banqueiro” ou a “ricaço”, mas sim ao povo pobre do país.

O Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, opera em alta, puxada por Vale e Petrobras.

Dólar

Às 10h30, o dólar subia 0,30%, cotado a R$ 5,6694. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,6744.Veja mais cotações.

No dia anterior, o dólar teve alta de 1,15%, cotado a R$ 5,6527.

Com o resultado, acumulou: avanço de 1,15% na semana; ganho de 1,15% no mês; alta de 16,49% no ano.

Com informações do g1