Vídeo viraliza e torna real o sonho de garotinha em conhecer o DJ Alok

Sonhos são para serem vividos e neste último sábado (22), uma família do Acre, que moram há três anos em Anastácio, município localizado a 137 km da Capital puderam ver sua filha de 6 anos realizar o sonho de conhecer pessoalmente o DJ Alok que agitou a Expogrande, neste último final de semana.

O amor de Lis Costa Azevedo, 6 anos, pelo DJ aconteceu durante a pandemia quando ela ficava em casa e ouvia e dançava no embalo das batidas do DJ, junto com seu tio.

A pequena sempre quis conhece.lo, e um dia perguntou para sua mãe se o sonho de andar de skate ao lado do ídolo seria possível.

E de uma forma linda, sua mãe Eveline Maria Costa, 36 anos, disse que não seria impossível, e contou que antigamente mensagens eram colocadas em garrafas e jogadas ao mar e que hoje em dia a melhor forma de uma mensagem chegar até ele seria através das redes sociais.

“Agora em janeiro, dia 26, Lis fez 6 anos e ela me pediu para andar de skate com o Alok. Na hora eu gelei. Não queria “matar” o sonho dela com a minha cabeça de adulto, sabe? Então, eu fui falando pra ela sobre as pessoas que antigamente lançavam mensagens em garrafas ao mar e que o vento se encarregava de levar essas mensagens aos mais diversos lugares.”, contou a mãe.

O feito com um vídeo da garota pedindo para andar de skate com o DJ teve mais de 13 mil visualizações e chegou até o músico, que prontamente entrou em contato com a mãe da garota e mandou um vídeo para a menina. Ela contou que o artista Ixã também ajudou o contato com o artista, que já sabia do sonho de Lis.