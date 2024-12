Presidente do STF vem a Campo Grande para 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário

Campo Grande sediará o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário nesta segunda (2) e terça-feira (3). Para participar do evento, o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), o ministro Luís Roberto Barroso chega a Capital de Mato Grosso do Sul. O evento, organizado pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), é exclusivo para membros do Poder Judiciário, e acontecerá no Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo, Parque dos Poderes.

Também estarão presentes os ministros Edson Fachin, do STF, Herman Benjamin e Mauro Campbell Marques, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), Joseli Parente Camelo, do STM (Superior Tribunal Militar) e Aloysio Corrêa da Veiga, do TST (Tribunal Superior do Trabalho). O escritor e historiador Leandro Karnal ministrará uma palestra na conferência.

Está programado para que o presidente do STF faça a abertura oficial, com um balanço do primeiro ano de seu mandato à frente da Corte, na segunda-feira de manhã. No dia seguinte, ele estará em uma apresentação do panorama dos Tribunais Superiores, um painel com tema “Tecnologia, comunicação e sustentabilidade”, e encerra sua participação com o anúncio das metas nacionais do Poder Judiciário para o ano de 2025.

De acordo com o CNJ, o objetivo do evento é avaliar a Estratégia Nacional do Poder Judiciário, aprovar as Metas Nacionais e Específicas para 2025 e divulgar os tribunais ganhadores do Prêmio CNJ de Qualidade 2024.