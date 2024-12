Acidente na MS-386 mata uma pessoa e deixa quatro feridos em Aral Moreira

Um acidente grave envolvendo três veículos resultou em uma morte e quatro pessoas feridas nesse fim de semana, na MS-386, em Aral Moreira, a cerca de 397 quilômetros de Campo Grande. A colisão aconteceu próximo ao trevo de acesso ao município de Laguna Carapã e foi tão violenta que um dos carros, se partiu ao meio com o impacto.

De acordo com o site Ponta Porã News, o acidente envolveu dois Toyota Corolla, um com placas de Bela Vista e outro de Amambai, além do Fiat Pálio, que pertence a um morador da comunidade indígena de Laguna Carapã.

Embora a dinâmica do acidente ainda não tenha sido divulgada, o estado dos veículos e as consequências do impacto evidenciam a gravidade da colisão. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência, mas ao chegar ao local, encontrou uma pessoa já sem vida. As identidades da vítima fatal e dos feridos não foram divulgadas.

Os quatro sobreviventes foram encaminhados ao pronto-socorro do Hospital Regional de Amambai para receber atendimento médico. A Polícia Civil está investigando as causas do acidente. Aspectos como a velocidade dos veículos, as condições da rodovia e a presença de possíveis fatores externos estão sendo analisados para esclarecer o que levou à tragédia.

