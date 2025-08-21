Presidente do PSDB Mulher participa de evento em Campo Grande e destaca força do segmento no Estado

A ex-prefeita de Palmas (TO) e presidente nacional do PSDB Mulher, Cinthia Ribeiro, esteve em Campo Grande nesta quarta-feira (20) para uma série de compromissos políticos. Pela manhã, participou do evento “Elas Governam”, que reuniu prefeitas de diferentes estados brasileiros para debater temas como orçamento, planejamento e os novos desafios das administrações municipais. “É fundamental aprimorar a construção de políticas públicas com eficiência e partilha de vivências administrativas”, afirmou.

À tarde, Cinthia se reuniu com filiadas no diretório estadual do PSDB em Campo Grande. Ela lembrou que o segmento nacional do PSDB Mulher nasceu em Mato Grosso do Sul, sob a liderança da ex-senadora Marisa Serrano, e destacou que o diretório tucano sul-mato-grossense é hoje “o mais ativo do país, com o maior número de filiados e de mulheres engajadas”.

Segundo a dirigente, a agenda no Estado reforça o compromisso de fortalecer a participação feminina na política e preparar novas candidaturas para os próximos pleitos. “Manter unidas as mulheres tucanas é essencial diante dos desafios que teremos já no próximo ano”, disse.

Cinthia destacou a atuação de deputadas estaduais como Lia Nogueira e Mara Caseiro, que, segundo ela, representam a nova força feminina da sigla no Estado. Questionada sobre seus próximos passos eleitorais, a ex-prefeita confirmou que pretende disputar o governo do Tocantins em 2026. “Meu Estado nunca teve uma mulher governadora, e quero construir esse projeto de forma coletiva, com viabilidade e propósito”, concluiu.

Por Carol Chaves