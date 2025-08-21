Operação Fruto Envenenado bloqueia R$ 2,7 milhões ligados ao PCC em Campo Grande

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS) deflagrou, nesta quinta-feira (21), a Operação Fruto Envenenado, em Campo Grande. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão e determinou o bloqueio de mais de R$ 2,7 milhões em valores apontados como oriundos do Primeiro Comando da Capital (PCC).

De acordo com as investigações, a principal alvo da operação é a ex-companheira de um dos líderes da facção. Entre 2018 e 2022, ela teria recebido quase R$ 3 milhões para sustentar uma vida de luxo. Para disfarçar a origem ilícita dos recursos, foram utilizadas contas bancárias em nome de parentes e pessoas próximas.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes apreenderam aparelhos celulares, munições e veículos, que devem passar por perícia.

A FICCO/MS é formada pela Polícia Federal (PF), Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS), Polícia Penal Estadual (Agepen) e pela Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen).

O caso segue sob investigação para aprofundar o rastreamento do dinheiro e identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais