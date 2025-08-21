Operação Galeno: farmácia do bairro Moreninha é invetigada por venda de anabolizantes e alimentos vencidos

Na manhã desta quinta-feira (21), a Decon (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes contra as Relações de Consumo) deflagrou a Operação Galeno, com o objeto de erradicar estabelecimentos que realizam a venda de medicamentos proibidos. Durante a ação, onze comércios, dentre eles farmácias, distribuidoras e associações filantrópicas, serão investigados.

Em Campo Grande, uma farmácia, do bairro Moreninha, foi alvo. Foram apreendidos no local medicamentos, anabolizantes e alimentos vencidos. Além disso, também está sendo investigado o comércio sem alvará e a armazenamento inadequado dos produtos. O dono do estabelecimento foi preso em flagrante.

Segundo informações, a Polícia Civil vem investigando e monitorando um grupo de WhatsApp por aproximadamente 1 ano. Nele foi descoberto que indivíduos estavam comercializando medicamentos que precisavam ou não de receita, e aqueles que tem venda proibida.

A Operação segue em andamento.

Acesse as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram