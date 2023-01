Presidente devolve R$8,6 milhões aos cofres públicos

Durante a solenidade da renovação do biênio da Mesa Diretora da Casa de Leis da Capital, realizada no último domingo (1), o presidente Carlos Augusto Borges aproveitou a ocasião e devolveu parte do duodécimo no valor de R$ 8,6 milhões não utilizados durante todo o ano de 2022.

O presidente justificou os investimentos feito e contou as próximas intenções. “Neste ano, procuramos atender à Câmara, criando a TV Câmara e fizemos muitos investimentos nisso, estamos organizando e quero ver se neste ano eu termino e vou colocar também um painel digital no plenário. Vamos dar uma melhorada aqui, até porque a gente tem que acompanhar a evolução”, comentou Carlão.

A devolução para a prefeita Adriane Lopes (Patriota), foi equivalente a 8,3% do valor recebido, mesmo percentual de 2021.

