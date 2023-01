Corpo de Bento XVI é velado na Basílica de São Pedro

O velório do papa emérito Bento XVI foi iniciado na manhã desta segunda-feira (02) na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Fiéis de todo o mundo, terão até quarta-feira (04) para prestar as últimas condolências ao ex-pontífice alemão. Ao longo dos três dias de velório são esperados um público de aproximadamente 60 mil pessoas.

Joseph Ratzinger, mundialmente conhecido como papa Bento XVI (16), morreu no último sábado (31), aos 95 anos, em um monastério no Vaticano, onde vivia há cerca de dez anos.

Bento XVI recebeu o título de papa emérito após renunciar em 11 de fevereiro de 2013, oito anos após assumir o posto, o que não ocorria há 600 anos desde Gregório XII, em 1415, que deixou o papado por conta própria a chefia da Igreja Católica. Após a renúncia, ele decidiu viver de forma simples nas dependências de um mosteiro no Vaticano e foi substituído pelo cardeal argentino Jorge Mario Bergoglio, o papa Francisco, que iniciou seu papado em 13 de março .

O funeral será celebrado na praça de São Pedro e conduzido pelo papa Francisco e está marcado para quinta-feira (5). As cerimônias fúnebres serão simples, em respeito ao desejo de Bento XVI e após o termino da cerimónia, o corpo será enterrado na Basílica de São Pedro.

