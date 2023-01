Motociclista morre após ficar dois meses internado em hospital

Santiago da Silva, de 35 anos, morreu na madrugada de hoje (2), na Santa Casa de Campo Grande, após ficar dois meses internado depois de sofrer uma queda de motocicleta na BR-267, em Porto Murtinho, a 439 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do boletim de ocorrência, o acidente aconteceu no dia 9 de outubro, após o motociclista cair de uma motocicleta em que conduzia. Após o acidente, ele foi encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande, onde passou quase três meses internado.

Ainda conforme informações do registro policial, a vítima passou por duas cirurgias e estava sem o movimento das penas.

O caso foi registrado como acidente de trânsito provocado pela própria vítima, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) da Capital.

