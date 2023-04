Presidente da Casa de Leis confirma retorno da sessões comunitárias

Carlão (PSB), presidente da Câmara Municipal da Capital, adiantou que agora no final de abril a Casa de Leis voltará a ouvir as demandas da população através das sessões comunitárias.

“Vamos fazer diferente. Vamos levar atendimento para a população. Consulta médica, corte de cabelo, etc. Faremos uma câmara ativa, uma câmara em ação parecida com a da época do Mario César”, disse à reportagem o Presidente da Casa de Leis, Carlos Augusto Borges, o Carlão (PSB).

Segundo a assessoria, a mudança é que será uma parceria com os Poderes: Governo e Prefeitura e além da sessão haverá oferta de serviços em prol da comunidade visitada.

