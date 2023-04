Jads apresenta “Tião” no domingo de Páscoa

O cantor Sul Matogrossense, sertanejo, Jads aproveitou a data do domingo de Páscoa para apresentar seu filho Tião.

“Feliz Páscoa moçada! Não poderia ser uma Páscoa melhor com meu filho Tião! Que Deus abençoe a vida e a família de vocês! Bom domingo!”, comemorou o cantor que apresentou seu filhote.

Dupla

Jads e Jadson, são irmãos que nasceram com o dom tocar viola caipira e cantar. A dupla é conhecida por defender a bandeira do sertanejo raiz agregado ao estilo moderno de composição, criando uma identidade única somada ao estilo de voz diferenciado que é a sua marca registrada.

Com 13 discos lançados e um repertório extenso, a dupla tem uma história significativa na música sertaneja sul-mato-grossense. Os primeiros sucessos a tocar nas rádios do país a partir de 2003, mostravam a personalidade indiscutível dos dois. De lá pra cá foram tantos sucessos que somam quase 1 bilhão de visualizações no Youtube.

O mais recente trabalho foi lançado em abril deste ano, uma nova versão da música “Com todos menos comigo”. Este lançamento traz uma releitura mais ousada do que a versão de 2003 e já conta com mais de 3 milhões de visualizações no Youtube com um clipe moderno sem deixar de lado o sertanejo raiz que faz parte da personalidade da dupla.