Operação Semana Santa termina com redução de acidentes graves em rodovias federais

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), divulgou na manhã de hoje (10), o balanço final da Operação Semana Santa 2023. A fiscalização iniciou na última quinta-feira (6), e se encerrou no final da noite de ontem (9). Segundo a corporação, houve queda em números de acidentes graves e de vítimas em rodovias federais do Estado.

Durante os quarto dias de operação foram fiscalizados 4.501 veículos, 5.753 pessoas e 2.726 testes de alcoolemia. Neste mesmo período foram registrados 19 acidentes no total. Segundo a PRF, ano passado também tiveram o mesmo número de acidentes, mas foram registrados 21 feridos. Neste ano, subiu para 23, crescimento de 9%. Apesar do crescimento de feridos, o número de mortos caiu para 75%, totalizando 1 morte em 2023, em contrapartida, a 4 mortes em 2022.

Ainda conforme divulgado pela nota, o número de acidentes graves (mortos ou feridos graves) também reduziu em 12,5%, com uma diminuição de 8 para 7.

Em relações as principais notificações aplicadas pelas fiscalizações, houve um pequeno aumento de 1% no número de ultrapassagens em locais proibidos: no ano de 2022 foram autuados 390 veículos, já neste ano (2023) foram 394; houve redução de 61% no número de autos de infração por falta do uso de cinto de segurança e de 56% por não uso de dispositivos de retenção para crianças, que de 62 passou para 27 infrações.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) relatou que o combate a criminalidade não foi deixado em segundo plano, houve um aumento significativo nas apreensões de entorpecentes: maconha/skunk (de 11 kg em 2022 para 346 kg em 2023) e cocaína (de 0,02 kg em 2022 para 526 kg em 2023). Também foram apreendidas 105 munições, 2 armas e 2600 maços de cigarro.

