China: carro da Tesla fica sem controle e causa 2 mortes

Na cidade de Chaozhou, na China, um acidente envolvendo um carro da Tesla deixou duas pessoas mortas e três feridas. O ocorrido aconteceu no dia 5 de novembro, mas apenas agora as imagens das camêras de segurança foram divulgadas e viralizaram nas redes sociais.

De acordo com a imprensa local, o motorista identificado como Zhan, de 55 anos, estava estacionando o veículo do modelo “Model Y”, quando ele perdeu o controle sozinho e começou a acelerar. O carro andou por dois quilômetros em alta velocidade e atingiu duas mototcicletas e duas bicicletas durante o trajeto. O automóvel só parou após colidir uma última vez e causar uma pequena explosão. Uma estudante do ensino médio e um motociclista morreram.

Um carro da Tesla perdeu o controle no dia 5 de novembro e causou duas mortes na China. A empresa disse, neste domingo, que vai auxiliar a polícia chinesa nas investigações. pic.twitter.com/5YpUM5BdTP — O Antagonista (@o_antagonista) November 14, 2022

A possibilidade do motorista estar sob efeito de álcool ou drogas foi descartada pela polícia local. Até o momento não se sabe o que ocasionou o acidente, mas a principal suspeita é de que o carro tenha tido uma “pane”. Uma filial da empresa revelou que o veículo chegou a atingir a velocidade de 150 km/h e que o freio nunca chegou a ser acionado pelo mortorista durante o acidente, informação que foi negada pelo homem.

A Tesla, que tem como proprietário Elon Musk, se prounciou apenas na tarde de domingo (3), afirmando que iria dar toda a assistência à polícia chinesa durante as investigações.

“A polícia está buscando a avaliação de uma agência independente para identificar a verdade por trás desse acidente. Vamos prover toda a assistência necessária”, disse a empresa, ressaltando o pedido de “cuidado com rumores”.

