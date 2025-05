Presidente da Câmara de Campo Grande participa de fórum sobre sustentabilidade em Bonito

Evento reuniu lideranças políticas e empresariais para debater propostas para a COP-30, que será realizada em Belém

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Epaminondas Neto, o Papy, participou nesta sexta-feira (30) do Fórum LIDE COP 30, realizado em Bonito. O evento reuniu lideranças políticas, empresariais e especialistas para debater temas ligados à preservação ambiental, transição energética e desenvolvimento sustentável, em preparação para a Conferência do Clima da ONU (COP-30), que será sediada em Belém, no Pará, em novembro.

Ao lado de nomes como o governador Eduardo Riedel, os senadores Nelsinho Trad e Soraya Tronicke, além de integrantes da bancada federal e do ex-presidente Michel Temer, Papy representou o Legislativo da capital sul-mato-grossense nas discussões.

Para o vereador, a participação de Campo Grande em fóruns nacionais com foco ambiental é fundamental para o futuro das cidades. “Campo Grande não pode ficar de fora dessas discussões. Estamos aqui para contribuir, aprender e trazer para nossa Capital ideias e soluções que respeitem o meio ambiente e impulsionem o desenvolvimento sustentável”, afirmou.

Promovido pelo Grupo de Líderes Empresariais (LIDE), o encontro consolidou-se como um espaço de diálogo entre diferentes setores da sociedade — poder público, iniciativa privada, academia e ativismo ambiental — na busca por propostas concretas para a agenda climática brasileira.

