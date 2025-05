Idoso é preso por estupro de adolescente em Aparecida do Taboado

Na tarde da última quarta-feira (28), um homem de 69 anos foi preso pelo crime estupro de vulnerável na cidade de Aparecida do Taboado.

Uma denúncia iniciou a investigação contra o homem. A polícia foi até o endereço do homem, que disse conhecer a vítima há pouco tempo e estar ciente de que ela tinha treze anos de idade, ele disse ter beijado a vítima na boca.

Segundo o homem, o contato teria ocorrido “sem intenção”, durante um abraço, quando ele tentou beijar o rosto da adolescente, mas ela teria virado o rosto, alegação contrária das que foram contadas pela vítima. O homem foi preso em flagrante por crime sexual contra vulnerável.

No relato da jovem, houve contato físico inapropriado nas imediações do bairro Eldorado, quando ela retornava da escola.

A legislação penal brasileira, explicita que qualquer ato libidinoso praticado com pessoa menor de 14 anos é presumidamente considerado como estupro de vulnerável, independentemente do consentimento da vítima ou da existência de violência.

A prisão foi realizada pela Delegacia de Polícia de Aparecida do Taboado.

