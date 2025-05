TCU abre concurso de nivel médio com salário de R$15 mil e 40 vagas disponíveis

Inscrições seguem até 17 de junho; provas serão realizadas em Brasília no ínicio de agosto

O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu nesta sexta-feira (30) as inscrições para concurso público destinado ao preenchimento de 40 vagas de nível médio, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de Técnico Federal de Controle Externo (TEFC). Os candidatos aprovados terão remuneração inicial de R$15.128,26 e jornada de trabalho de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Cebraspe, banca organizadora do certame, até as 18h do dia 17 de junho. A taxa de participação custa R$70, com prazo para pagamento até 20 de junho.

Para concorrer, é necessário ter concluído o ensino médio em uma instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). Todas as etapas do concurso acontecerão em Brasília, incluindo a aplicação das provas objetivas e discursiva, marcadas para o dia 3 de agosto. A duração total da avaliação será de 3 horas e 30 minutos. As provas terão questões de julgamento “certo” ou “errado”, além de uma etapa discursiva.

O processo seletivo também inclui um programa de formação e avaliações específicas para candidatos que se autodeclararem negros ou pessoas com deficiência, como a heteroidentificação e a análise biopsicossocial, respectivamente.

Informações detalhadas sobre o edital estão disponíveis no site do Cebraspe ou pelos telefones (61) 3448-0100 e 0800 722 1125.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram