Presidente da Câmara, Carlão diz que não vai segurar projetos pensados na campanha eleitoral

“Mato Grosso do Sul terá a grande chance de eleger para governador um ex-deputado estadual e um ex-prefeito”, essas foram as palavras que o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, Carlos Borges, o Carlão, discursou na sessão de hoje (31), quando o prefeito de Campo Grande, Marcos Trad, foi prestar contas do seu mandato.

Segundo Carlão, a Câmara de Vereadores será responsável por fazer [uma gestão] melhor, junto com a futura prefeita, Adriane Lopes, e dará continuidade ao trabalho de atender Campo Grande. “A Câmara não vai segurar projeto de lei para quem quer fazer campanha. Sou presidente da Câmara até 2024 e a futura prefeita pode confiar em mim.”

“Se vier projeto de interesse da cidade não vamos sentar em cima. Nós vamos agarrar e atender o povo de Campo Grande. Juntos vamos sorrir, vamos chorar, vamos abraçar e vamos vencer”, emendou Carlão.

Durante a sessão, o vereador afirmou ser leal ao recente prefeito da Capital. “Como presidente eu posso ter sido enaltecido, mas foi ao lado de Marquinhos Trad. Mato Grosso do Sul tem a oportunidade de ter um governador melhor, que vai até uma casa simples lá no Santa Emilia, às 20h da noite, para entregar presente a uma senhora que faz aniversário”, concluiu seu discurso evidenciando a surpresa a uma moradora mais humilde.

Com informações Beatriz Feldens

