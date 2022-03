Se Marquinhos renunciar, Adriane Lopes assumirá cargo de prefeita de Campo Grande já no sábado

O prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad (PSD) irá renunciar no próximo sábado (2) e passar o cargo para a vice-prefeita, Adriane Lopes (Patriota), que afirmou que dará continuidade no planejamento da gestão Trad.

“Como vice-prefeita, disse ao Marquinhos que queria o meu espaço, para que eu pudesse trabalhar com ele e dar a minha contribuição para o município. Rapidamente, ele abriu espaço na frente da sala dele e pediu para que eu o ajudasse, pois Campo Grande é muito grande, e nós precisamos estar juntos nesse desafio”, disse a vice-prefeita.

Lopes relembra que foi parceira do prefeito durante as execuções de todas as missões, e que durante a gestão, passaram por momentos muito difíceis, e afirma que no início foi muito complicado. “Todas as áreas do Poder Público em que buscávamos informações, tinha algum problema para resolver”, comentou.

Marcos Trad diz que não terá dúvidas que Adriane Lopes irá fazer um excelente trabalho. “Campo Grande irá continuar em boas mãos, irá ter como presente a primeira mulher prefeita eleita democraticamente, ela irá entrar para a história da nossa cidade”, disse o prefeito.