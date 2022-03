VÍDEO: Servidores saem da Praça do Rádio para Prefeitura enquanto prefeito se “despedia” na Câmara

A manhã de hoje (31) foi marcada por constrastes na Capital. Enquanto servidores do administrativo da Reme (Rede Municipal de Ensino) lotavam a Praça do Rádio, na região central de Campo Grande, em prol da luta do reajuste salarial da classe, o prefeito Marquinhos Trad (PSD) – conhecido pelo seu viés populista – fazia seu discurso de “despedida” na Câmara dos Vereadores.

Ao passo que a categoria unida manifestava sua indignação, o chefe do Executivo municipal “correu contra o tempo”, já no intuito de alavancar sua pré-campanha política ao cargo de governador do Estado. Em seu “monólogo”, não houve renúncia, mas a confirmação que concorrerá no pleito deste ano para que MS não siga no “retrocesso”.

Já os manifestantes protestam também contra a lei 15.168/2022, que diz respeito ao pagamento da gratificação de insalubridade. Para o vereador por trás da passeata que correu a avenida Afonso Pena – na Praça do Rádio – até a frente do Paço Municipal, nesta manhã, considera “uma palhaçada vergonhosa e desrespeitosa com os servidores”.[

Confira na sequência de vídeos a seguir: