Presidente da Assembleia recém empossado fala de projetos na TV

O recém eleito presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro (PP),em entrevista ao Bom dia MS desta quinta-feira (2), ele agradeceu os votos dos colegas da Casa de Leis e falou sobre os projetos que pretende desempenhar e defender a frente desta importante cadeira de presidente da Assembleia.

Gerson também contou um pouco de sua trajetória no governo Azambuja e lembrou da época de secretário atuando juntamente com o atual governador, Eduardo Riedel que também foi secretário de Reinaldo.

Falou da importância dos projetos de logística e construção de grandes empresas e pontes como a Rota Bioceânica e colocou a Assembleia a disposição para votar o melhor para o Estado. “Nossa relação politica aqui no Estado e a nível nacional é uma relação madura, como foi visto no congresso com a vitória do Arthur Lira ele sempre teve uma relação próxima aos deputados e aqui não será diferente. Eu sempre tive uma ótima relação com o Riedel e com os colegas”, detalhou o novo presidente.

