Flamengo sofre, mas vence o Boavista em último teste antes do Mundial

Com um único gol de Pedro, o Flamengo venceu o Boavista nesta quarta-feira, no Maracanã, pela Taça Guanabara. O técnico Vítor Pereira resolveu não poupar a equipe titular como forma de realizar um teste para o Mundial de Clubes. Com a vitória, o Rubro-negro disparou na ponta do Campeonato Carioca.

A partida foi realizada no Maracanã e serviu como despedida antes da viagem do clube rubro-negro ao Marrocos. Os mandantes encontraram um Boavista, lanterna do estadual, recuado e apostando em contra-ataques.

Como foi a partida

O jogo começou em ritmo lento no Maracanã. O Flamengo jogava em ritmo abaixo do esperado, com ampla superioridade na posse de bola, mas sem agredir o Boavista, que marcava em linha baixa e segurava o ataque rubro-negro. Arrascaeta e Everton Ribeiro apareciam pouco, e Filipe Luís era o grande armador do time.

Já no final do primeiro tempo, o camisa 10 flamenguista teve duas oportunidades em sequência. Na primeira, chutou de longe e viu Fernando defender. Na segunda, tocou de cobertura, mas foi flagrado em impedimento antes da bola passar acima da meta.

Sem conseguir furar a barreira do Boavista, o técnico do Flamengo mexeu três vezes no início do segundo tempo e empurrou ainda mais seu time: Cebolinha, por exemplo, entrou no lugar de Éverton Ribeiro.

O Flamengo desafogou a torcida no Maracanã ao abrir o placar aos 22 minutos. O camisa 10 Gabigol, como um clássico meia, cruzou na medida para o 9 Pedro. Nas costas do zagueiro Kevem, o centroavante se esticou, não deu chances para Fernando e decretou o placar.

O Flamengo foi aos 14 pontos e se isolou na liderança. O Boavista, por outro lado, amarga a lanterna do estadual com apenas dois pontos.

