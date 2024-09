Presidente da ALEMS anuncia abertura 2º lote de inscrições para a Corrida dos Poderes

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro, anunciou a abertura do 2º lote de inscrições para a Corrida dos Poderes. O novo lote será liberado na próxima segunda-feira (16) à partir das 8h no site da corrida ( www.corridadospoderes.ms.gov.br ).

Poderão se inscrever os servidores públicos de MS, público geral e crianças. O presidente da ALEMS, deputado Gerson Claro, destacou a realização da 2ª edição da corrida, em especial na prática de esporte com mobilização de todo o público. O presidente também reforçou os cuidados para quem já está participando dos treinões, chamando a atenção para as altas temperaturas, baixa umidade e a importância da hidratação.

“Para aqueles que vão se inscrever, que estejam participando dos treinões, é preciso estar atento as atuais condições do clima, com as temperaturas altas e baixa umidade, por isso é importante se hidratar”, disse Gerson.

Sucesso no ano passado, com participação de 2,5 mil pessoas, a Corrida dos Poderes deve reunir, nesta edição, público ainda maior, sendo esperado aproximadamente cerca de 3,5 mil pessoas.

Corrida

A 2ª Corrida dos Poderes será realizada dia 26 de outubro, sábado, em comemoração antecipada ao Dia do Servidor Público (28 de outubro), saindo do estacionamento da Assembleia Legislativa. As atividades deverão começar às 15h, com abertura da Arena, às 16h, Corrida Kids, às 17h10, Largada Pernas Solidária, às 17h20, Largada Corrida 5 e 10KM e, às 17h25, a Largada da Caminhada.

No dia 31 de outubro, quinta-feira, acontecerá a premiação da 2ª Corrida dos Poderes. As diferentes categorias receberão suas medalhas no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, mesmo lugar de lançamento da corrida. Também está previsto show com o cantor Chicão Castro.

Outras informações podem ser acessadas no site oficial do evento (clique aqui). Esse também é o endereço para a realização das inscrições.

