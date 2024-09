Polícia Civil e Energisa fazem operação para acabar com “gatos de energia” em Terenos

A Polícia Civil em parceria com a Energisa, realizou operação contra “gatos de energia” nesta quinta-feira (12), em Terenos, distante 35 quilômetros de Campo Grande, prendendo cinco pessoas por furto e estelionato.

A ação contou com a participação de 15 equipes, que vistoriaram 29 pontos previamente identificados com a possível fraude no medidor de energia.

Ao todo, oito pessoas foram levadas à delegacia e cinco acabaram presas em flagrante. Um homem foi capturado por possuir mandado de prisão em aberto.

O crime conhecido como “gato” pode configurar o crime de furto, com pena de até oito anos para a modalidade qualificada. A fraude no medidor se adequa à figura do estelionato, com pena de até 05 anos de reclusão e multa.

