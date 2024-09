Motociclista perde controle da direção, bate em guard rail e morre na MS-156

Homem, de 38 anos, morreu, no final da manhã desta quinta-feira (12), na MS-156, em Caarapó, distante 268 quilômetros de Campo Grande, após perder o controle da direção da moto que conduzia e bater em um guard rail.

Conforme informações, a vítima trabalhava como motorista de caminhão e mudou recentemente para Dourados junto à família. O homem foi até a cidade de Amambai, onde comprou a motocicleta, e retornava para casa.

Logo atrás, a esposa do motociclista seguia em um Toyota Corolla. Foi ela quem contou que o marido perdeu o controle da direção e bateu com força contra a proteção de ferro que fica às margens da pista.

Com o impacto, o capacete se soltou e o caminhoneiro sofreu graves ferimentos, morrendo ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada pôde ser feito.

Equipes da Polícia Civil, Perícia e Polícia Militar Rodoviária também estiveram na cena do acidente para investigar as causas e registrar a ocorrência.

