Presidente afirma que caso não abrace as eleições continuará com apoio a Trad

O presidente da Câmara Municipal, Carlos Augusto Borges está dentre os cotados pelo PSB, em embarcar na corrida eleitoral como vice – governador junto da chapa de Eduardo Riedel (PSDB) que será definida nesta manhã de sexta-feira (5), ou a deputado federal caso seu partido peça.

“Sou um soldado do PSB e estou aguardando a direção do meu partido. Caso tenha estrutura e me queiram como Federal estou a postos, e também aceito a vice – governadoria e conversarei com o Marquinhos a respeito. Mas caso eu não siga para estes projetos, vou falar com o partido e manterei o meu apoio ao Marquinhos Trad”, pontuou Carlão.

Carlão falou que foi nesta última candidatura que contou com o apoio ao ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) e por esta razão pode manter o apoio já anunciado.

Carlão também falou ao Portal O Estado Online que para presidência da república o seu apoio será do candidato do PT, Lula. “Eu não gosto nem desgosto do Bolsonaro, mas o partido na questão nacional pediu o nosso apoio ao Lula, não tem jeito”, concluiu Carlão.