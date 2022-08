Após mais de um ano sem queda, diesel vai ficar R$ 0,17 mais barato em MS

Segundo Petrobras, última retração ocorreu em maio de 2021

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado MS

O litro do diesel teve a primeira queda de preço, após um ano e três meses. Hoje (5), o combustível passa a ficar R$ 0,20 mais barato nas refinarias, o que deve refletir em R$ 0,17 aos consumidores de Mato Grosso do Sul, segundo o diretor-executivo do Sinpetro-MS (Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis, Lubrificantes e Lojas de Conveniência de Mato Grosso do Sul), Edson Lazarotto.

Ainda de acordo com o diretor, esse resultado deve impactar nas bombas, após dois dias da decisão, mas enfatiza que o mercado é livre, ou seja, os revendedores decidem sobre as aplicações.

“A redução começa a valer a partir de amanhã [hoje], com uma queda de 3,5%, que na média equivalerá em torno de R$ 0,17 no litro do diesel, mas sempre lembrando que o mercado é de livre concorrência”, afirma.

Para as distribuidoras, o valor do litro cairá de R$ 5,61 para R$ 5,41. Já a parcela da Petrobras no preço ao consumidor passará de R$ 5,05, em média, para R$ 4,87 a cada litro vendido na bomba. A última redução aconteceu no dia 1º de maio de 2021.

Em nota, a estatal informou que a redução acompanha a evolução dos preços, que se estabilizaram e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado global, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio.

Preços

Em Campo Grande, o preço do litro do diesel tem variado 7,04%, sendo vendido entre R$ 7,09 e R$ 7,59. O litro mais barato, de R$ 7,09, foi encontrado no Posto Taurus, localizado na Avenida Cândido Mariano. Em outro estabelecimento da Avenida Duque de Caxias, o diesel S10 está por R$ 7,39 e o comum, a R$ 7,29 o litro. Em um posto na Avenida Ernesto Geisel, o litro do óleo comum é comercializado a R$ 7,49 e o S10 a R$ 7,59.

Combustível da economia

O diesel tem o poder de movimentar toda a cadeia produtiva. Dessa forma, ele encarecendo, tudo ao redor fica mais caro, como, por exemplo, os alimentos, frete e insumos agrícolas. O economista Eugênio Pavão explica que, com a nova medida, a expectativa é de refletir positivamente nos demais segmentos.

“A grande maioria de produtos são transportados por caminhões, caminhonetes e furgões, a economia brasileira se locomove em cima do diesel, o reflexo da alta do combustível leva ao aumento dos fretes, dos preços. Agora, com a queda, após um lapso de tempo, deve refletir na baixa de fretes e preços”, pontua.

