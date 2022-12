Presidência da Santa Casa aposta em “estreitar’ laços

Juntamente com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Carlão (PSB), o vereador Dr. Victor Rocha (PP) recebeu a visita da nova presidente da Santa Casa, Alir Terra e membros da diretoria da entidade. O encontro aconteceu na quinta-feira (01) e serviu para estreitar o relacionamento institucional.

O vereador fez campanha à chapa vencedora e recebeu a nova equipe na Casa de Leis.

A presidente recém-eleita da Diretoria Corporativa da Associação Beneficente de Campo Grande (ABCG), mantenedora do Hospital Santa Casa, Alir Terra Lima, acompanhada dos diretores Jary de Carvalho e Castro e Heitor Miguel Scheibeler. “A visita teve objetivo de estreitar laços com a Câmara Municipal e seus vereadores junto a nova gestão que será iniciada em janeiro de 2023”.

Defensor do trabalho prestado pela Santa Casa, Dr. Victor Rocha destacou a necessidade da Câmara Municipal unir forçar em prol da atuação do hospital, responsável por quase 60% dos atendimentos da média e alta complexidade de Campo Grande e Mato Grosso do Sul. “A Santa Casa é a esperança de todo paciente politraumatizado, dos que sofreram queimaduras, dos que precisam de cirurgias cardíacas. O hospital atende de 50% a 60% da média e alta complexidade de nosso Estado. É o maior hospital do Estado e uma das maiores Santas Casas do País. A Câmara de Vereadores é parceira na sustentabilidade da instituição para prestação de serviços do hospital”, pontuou.

“Fico feliz pela eleição desta 22ª nova composição administrativa da Santa Casa por entender ser fundamental para o atendimento em saúde de Campo Grande e de todo estado de Mato Grosso do Sul. Já que é referência em urgência e emergência no estado, com 80% dos atendidos provenientes do SUS. Presenciei inúmeros tratamentos importantes de amigos e familiares atendidos na Santa Casa e eu mesmo passei por cirurgia no hospital. Coloco a Câmara e acredito na colaboração de todos os vereadores para aprovar legislações que atendam as demandas da entidade e também para destinar recursos ao Hospital, seja através de emendas impositivas ou do Fundo Municipal de Assistência Social (FIS)”, disse Carlão.

