Copa do Mundo: mata-mata começa hoje; confira horários dos jogos

Agora quem perder está fora! A primeira fase da Copa do Mundo 2022 chegou ao fim, e o mata-mata da competição tem início neste sábado (3), com os dois primeiros jogos das oitavas de final. Com as 16 melhores seleções definidas, o chaveamento até a final do Mundial segue o mesmo caminho.

Partidas

O jogo de abertura dessa nova fase da competição fica com Holanda e Estados Unidos, que jogarão às 12h, no estádio Internacional Khalifa. Desse confronto, saíram o primeiro colocado do Grupo A (Holanda) e o segundo do Grupo B (Estados Unidos). A Holanda chega às oitavas sem ainda ter perdido — duas vitórias e um empate — e encontrará uma seleção norte-americana fortalecida com a vitória sobre o Irã.

Em seguida, no Estádio Ahmed bin, em Al Rayyan, a Argentina, primeira colocada no Grupo C encara a Austrália, segunda do Grupo D. Em caso de empates, as partidas irão para uma prorrogação de 30 minutos, e persistindo a igualdade, a classificação sairá nos pênaltis.

Horário dos jogos

Holanda x Estados Unidos – 11h – no Estádio Internacional Khalifa, pelas oitavas de final

Argentina x Austrália – 15h – no Ahmad Bin Ali, pelas oitavas de final

Como chegam as favoritas

Os argentinos chegam motivados ao confronto, após uma convincente vitória de 2 a 0 sobre a Polônia que lhe valeu a liderança do Grupo C. Mas a equipe de Lionel Scaloni pode ter um grande desfalque, o meia-atacante Di María, que se tornou dúvida após reclamar de dores.

Em entrevista coletiva concedida na última sexta (2), o comandante da seleção argentina afirmou que não espera facilidades diante da Austrália: “Não me surpreende que a Austrália esteja nas oitavas de final. Eles são uma boa equipe, tiveram uma boa campanha de classificação, não conseguiram se classificar diretamente para a Copa, fizeram isso na repescagem. Eles têm uma tradição em Copa do Mundo e isso os torna difíceis”.

Já o técnico da Austrália, Graham Arnold, prometeu que lutará muito diante da Argentina em busca da vaga nas quartas: “Sem desrespeitar a Argentina nem nada, mas são 11 contra 11, e são 10 camisas azuis contra 10 amarelas. Será uma batalha”.

Já a Holanda conta com o jovem atacante Cody Gakpo, um dos artilheiros da Copa e sensação do futebol europeu nesta temporada. O time se classificou sem sustos para as oitavas de final da Copa. Mas isso não significa que tudo são flores no jardim holandês. Isso porque a seleção comandada pelo veterano técnico Louis Van Gaal não apresentou um futebol convincente nos três jogos que fez.

