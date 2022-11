Presidência da Assembleia pode ter disputa após muitos anos

Pode ser acirrada a disputa pelo comando da Assembleia Legislativa (Alems) e após muitos a definição do futuro presidente terá concorrentes. Pelo menos quatro nomes articulam suas candidaturas alguns com mais chances e outros apenas para firmar posição e quem sabe conseguir um cargo na mesa diretora.

Os quatro nomes mais citados são deputados estaduais reeleitos já iniciaram a disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) em 2023 – Zé Teixeira (PSDB), Mara Caseiro (PSDB), Lídio Lopes (PP) e Gerson Claro (PP).

O futuro presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul terá de passar pelo aval do governador eleito, Eduardo Riedel (PSDB), e, caso ele siga o exemplo dos seus antecessores, deverá escolher um candidato do seu partido, o que tiraria da disputa o nome de Gerson Claro.

Zé Teixeira, que atualmente é o primeiro-secretário da Assembleia Legislativa e conta com apoio do atual presidente, deputado estadual reeleito Paulo Corrêa (PSDB), que não pode mais ser reeleito. Em troca do apoio do atual presidente da Casa de Leis, Zé Teixeira o indicaria para ocupar a Primeira-Secretaria.

Até o PT, pensa em lançar um nome ao cargo. O partido terá na próxima legislatura os mandatos de Zeca do PT, Amarildo Cruz e Pedro Kemp.

