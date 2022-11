Ariranhas atacam atletas do Eco Pantanal Extremo em Corumbá

Ariranhas Com filhotes tentaram atacar atletas que competiam na Maratona Aquática do Eco Pantanal Extremo 2022. Dois dos nadadores da prova de 1 km chegaram próximos ao barranco do rio Paraguai, e as mamães bravas partiram para cima deles.

Um vídeo do momento em que as Ariranhas nadam atrás dos atletas foi divulgado, na região. Uma mulher que acompanhava um dos participantes narra a situação em desespero.

O diretor-presidente da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), Luciano Silva de Oliveira, contou ao Diário Corumbaense que o fato ocorreu próximo à ferradura do Porto Geral entre às 08h e 09h.

“Os competidores estavam completando a prova, quando percebemos que as ariranhas estavam muito próximas deles. De imediato as embarcações que faziam o acompanhamento se aproximaram e espantaram os animais”, explicou Luciano frisando que os dois competidores eram de fora.

