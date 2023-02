Prefeitura presta contas na próxima sexta para Comissão de Orçamento

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Casa de Leis, composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice-presidente), Ademir Santana, Luiza Ribeiro e Ronilço Guerreiro provocou a Prefeitura a prestar contas na próxima sexta-feira (24).

Os vereadores avaliam relatório da avaliação do cumprimento de metas para o exercício, investimento prioritários, receitas, despesas e o comprometimento dos gastos com pessoal, fiscalizando os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

De quatro em quatro meses acontece este encontro e a população tem acesso para participar desta ação pública.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.