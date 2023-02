Briga generalizada termina com homem esfaqueado na Esplanada Ferroviária

Um homem de 19 anos, foi socorrido após ser golpeado nas costas por uma faca durante briga generalizada na Esplanada Ferroviária de Campo Grande. O caso ocorreu por volta das 00h após as festividades de Carnaval.

Conforme o boletim de ocorrência, durante ronda policial na Rua Rui Barbosa, na região central, os policiais identificaram um homem pedindo ajuda pois estava com sangramento nas costas ocasionado por lesão de arma branca.

A vítima relatou que estava curtindo o carnaval na Esplanada Ferroviária, mas no final do evento se envolveu em uma briga generalizada. Minutos depois, ele sentiu que havia sido atingido nas costas e saiu correndo do local.

Aos policiais, o homem afirmou que não sabe quem foi o autor da lesão, pois haviam várias pessoas envolvidas na briga. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

