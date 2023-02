Jovem é esfaqueado no peito durante assalto no Centro da Capital

Um jovem de 19 anos ficou gravemente ferido ao ser esfaqueado durante um assalto na madrugada desta terça-feira (21). O caso ocorreu por volta das 2h da manhã na região da Esplanada Ferroviária em Campo Grande.

Em depoimento à polícia, a namorada da vítima relatou que o casal estava em um bloco de Carnaval na região central da Capital e após o término do evento, que encerrou às 23h, seguiam a pé pela rua 14 de julho, quando na esquina com Avenida mato Grosso, foram abordados por um grupo de pessoas que anunciaram o assalto e exigiram o telefone da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, eles foram cercados por três homens, sendo que um deles estava em posse de uma faca, os assaltantes levaram o celular da vítima e durante o roubo os ânimos se exaltaram e o jovem acabou atingido com uma perfuração na região do peito próxima ao coração.

Após o ocorrido, a namorada, com auxílio de amigos, conseguiu acionar a Polícia Militar e o jovem foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado à Santa Casa de Campo Grande.

No Hospital o médico plantonista relatou que o estado de saúde do jovem era considerado grave e provavelmente passaria por cirurgia ainda na madrugada. A equipe da PM chegou a fazer rondas próximo ao local dos fatos, porém, não encontraram os possíveis autores.

