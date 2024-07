Ponta-Porã terá Casa da Mulher Brasileira

A obra será uma parceria entre governo federal, estadual e receberá investimento da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

Nesta quinta-feira (11), a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves propôs a construção da Casa da Mulher Brasileira no município de Ponta-Porã, divisa com o Paraguai. A proposta foi feita em uma reunião com o governador Eduardo Riedel, no qual foi discutido sobre o a ampliação das Casas da Mulher Brasileira em outros municípios do Estado.

A obra será uma parceria entre governo federal, estadual e receberá investimento da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

A Secretária de Estado da Cidadania, Viviane Luiza da Silva, que coordena a política de atendimento às mulheres em situação de violência no âmbito estadual, também participou da reunião.

Com investimentos de R$ 31 milhões, as cidades de Dourados e Corumbá serão contempladas com uma unidade da Casa da Mulher Brasileira, devido a uma cooperação técnica entre a União e o Governo Estadual. Em Dourados, haverá atendimento específico às mulheres indígenas.

A Capital foi a primeira cidade brasileira a receber uma Casa da Mulher Brasileira, inaugurada em fevereiro de 2015, quando Cida Gonçalves fazia parte da equipe da Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, no governo de Dilma Rousseff.

Com informações da Agência do Governo

Leia mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram