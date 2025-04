Prefeitura homenageia Casa Rosa, Casa Azul e vereador Dr. Victor Rocha durante a Expogrande pelo trabalho no Mutirão “Todos em Ação”

Na tarde da última quinta-feira (10), durante a Expogrande 2025, a Prefeitura de Campo Grande prestou homenagem ao vereador Dr. Victor Rocha, ao projeto Casa Rosa e à recém-lançada Casa Azul. O reconhecimento celebrou a atuação dessas iniciativas no Mutirão “Todos em Ação”, realizado no dia 22 de março, que levou atendimento gratuito e serviços essenciais à população.

O projeto Casa Rosa, idealizado pelo Dr. Victor Rocha, participou pela primeira vez do mutirão e ofereceu 90 atendimentos médicos, incluindo consultas de mastologia e clínica geral. Durante a ação, dois casos suspeitos de câncer de mama foram identificados e encaminhados para exames, destacando a importância da detecção precoce.

Já a Casa Azul, voltada para a prevenção e diagnóstico precoce do câncer de próstata, também marcou presença, oferecendo serviços de acolhimento, orientação e prevenção.

“Essa homenagem representa o reconhecimento de um trabalho feito com amor, dedicação e compromisso com a vida. Atendemos mulheres e homens, reforçando que a detecção precoce salva vidas. Esse é o nosso propósito”, afirmou o vereador Dr. Victor Rocha durante a cerimônia.

Próximo Mutirão – 26 de Abril no Vida Nova

A próxima edição do Mutirão “Todos em Ação” acontece no dia 26 de abril, na Escola Municipal Nerone Maiolino, localizada na Rua Maraú, s/n – bairro Vida Nova. Tanto a Casa Rosa quanto a Casa Azul estarão novamente presentes, oferecendo atendimentos gratuitos e humanizados.

Participe!

O evento é gratuito e aberto a toda a comunidade. Leve seus documentos pessoais e aproveite os serviços de saúde, assistência social, cidadania e lazer.

