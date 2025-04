Homem é encontrado morto com marcas de tiros na Avenida Gunter Hans, em Campo Grande

Na madrugada desta segunda feira (14), corpo de homem, que não teve suas informações divulgadas, é encontrado morto com marcas de tiro. O caso aconteceu no canteiro central da Avenida Gunter Hans, em Campo Grande. Segundo o Boletim de Ocorrência, moradores próximos ouviram o barulho de disparos.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas, a vítima já estava desvivida quando a equipe chego ao local. O óbito foi confirmado às 4h05. Foi identificado duas perfurações de arma de fogo no corpo: uma na nuca e a outra no olho direito.

Um par de sapatos pretos foi encontrado próximo ao corpo. Com a vítima também encontraram uma pequena quantidade de maconha e cocaína. As substâncias foram encaminhadas ao Instituto de Análises Laboratoriais Forenses.

